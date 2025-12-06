Keskmine Optika Insener kogutasu in Taiwan ettevõttes Logitech ulatub NT$1.02M kuni NT$1.43M year kohta. Vaata ettevõtte Logitech kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025
Keskmine Kogutasu
Logitech ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
