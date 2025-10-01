Ettevõtete kataloog
Logitech
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Mehaanikinsener

  • Kõik Mehaanikinsener Palgad

  • Greater Taipei Area

Logitech Mehaanikinsener Palgad kohas Greater Taipei Area

Mehaanikinsener tasu in Greater Taipei Area ettevõttes Logitech ulatub NT$1.74M year kohta taseme I3 puhul kuni NT$2.57M year kohta taseme I4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Taipei Area kogusumma on NT$1.81M. Vaata ettevõtte Logitech kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

NT$5.09M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt NT$955K+ (mõnikord NT$9.55M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Logitech ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Mehaanikinsener pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Mehaanikinsener ametikoha palgapakett ettevõttes Logitech in Greater Taipei Area on aastase kogutasuga NT$3,215,277. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Logitech Mehaanikinsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Taipei Area on NT$2,185,985.

Esiletõstetud töökohad

    Logitech jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid