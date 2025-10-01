Ettevõtete kataloog
Logitech
Logitech Tööstuslikku Disainer Palgad kohas San Francisco Bay Area

Mediaanne Tööstuslikku Disainer tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes Logitech on $133K year kohta. Vaata ettevõtte Logitech kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
Kokku aastas
$133K
Tase
I3
Põhipalk
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
9 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Logitech?

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Logitech ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

The highest paying salary package reported for a Tööstuslikku Disainer at Logitech in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $239,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Logitech for the Tööstuslikku Disainer role in San Francisco Bay Area is $133,200.

