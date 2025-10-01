Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Greater Sao Paulo kogusumma ettevõttes Loggi on R$491K year kohta. Vaata ettevõtte Loggi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Kokku aastas
R$491K
Tase
L5
Põhipalk
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Boonus
R$0
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed Loggi?

R$880K

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Loggi in Greater Sao Paulo on aastase kogutasuga R$928,570. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Loggi Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Sao Paulo on R$543,941.

