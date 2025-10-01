Ettevõtete kataloog
Loggi Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Sao Paulo

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Sao Paulo kogusumma ettevõttes Loggi on R$152K year kohta. Vaata ettevõtte Loggi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Kokku aastas
R$152K
Tase
L3
Põhipalk
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Boonus
R$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Loggi?

R$880K

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Loggi in Greater Sao Paulo on aastase kogutasuga R$302,208. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Loggi Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Sao Paulo on R$162,485.

