Ettevõtete kataloog
Loadsmart
Loadsmart Palgad

Loadsmart palk ulatub $38,921 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $88,094 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Loadsmart. Viimati uuendatud: 9/16/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $71.9K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $88.1K
Andmeteadlane
$60.3K

Toote Disainer
$38.9K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Loadsmart ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Loadsmart on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $88,094. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Loadsmart keskmine aastane kogutasu on $66,098.

Muud ressursid