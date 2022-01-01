Ettevõtete kataloog
LivePerson
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

LivePerson Palgad

LivePerson palk ulatub $24,097 kogutasus aastas Administratiivassistent ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $402,000 Projektijuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest LivePerson. Viimati uuendatud: 9/15/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $86.9K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $184K
Tehnilise Programmi Juht
Median $400K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Toote Disainer
Median $132K
Administratiivassistent
$24.1K
Ärianalüütik
$54.8K
Klienditeenindus
$137K
Andmeanalüütik
$62.4K
Andmeteaduse Juht
$235K
Andmeteadlane
Median $142K
Inimressursid
$143K
Infotehnoloog (IT)
$252K
Turundus
$120K
Tootejuht
$132K
Programmijuht
$201K
Projektijuht
$402K
Värbaja
$166K
Lahenduste Arhitekt
$135K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

El puesto con mayor salario reportado en LivePerson es Projektijuht at the Common Range Average level con una compensación total anual de $402,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en LivePerson es $139,395.

Esiletõstetud töökohad

    LivePerson jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Qualtrics
  • VMware
  • DigitalOcean
  • Microsoft
  • Oracle
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid