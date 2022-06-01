Ettevõtete kataloog
LiveIntent
LiveIntent Palgad

LiveIntent palk ulatub $86,700 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $220,000 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest LiveIntent. Viimati uuendatud: 9/15/2025

$160K

Müük
Median $220K
Andmeteadlane
$86.7K
Tootejuht
$87.1K

Tarkvaraarendaja
$99.5K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes LiveIntent on Müük aastase kogutasuga $220,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte LiveIntent keskmine aastane kogutasu on $93,296.

