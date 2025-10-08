Ettevõtete kataloog
Licious
  • Greater Bengaluru

Licious Backend tarkvarainsener Palgad kohas Greater Bengaluru

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma ettevõttes Licious on ₹4.68M year kohta. Vaata ettevõtte Licious kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Mediaan pakk
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹4.68M
Tase
Software Development Engineer 3
Põhipalk
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Licious?

₹13.98M

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Licious in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹5,008,476. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Licious Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹4,643,116.

