  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Full-Stack tarkvarainsener

  • India

LG Ads Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas India

Mediaanne Full-Stack tarkvarainsener tasupaketi in India kogusumma ettevõttes LG Ads on ₹4.84M year kohta. Vaata ettevõtte LG Ads kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Mediaan pakk
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹4.84M
Tase
L3
Põhipalk
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹303K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed LG Ads?

₹13.98M

Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes LG Ads in India on aastase kogutasuga ₹6,536,340. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte LG Ads Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹5,180,077.

