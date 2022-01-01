Ettevõtete kataloog
Levi's Palgad

Levi's palk ulatub $25,761 kogutasus aastas Riskikapitalist ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $211,050 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Levi's. Viimati uuendatud: 10/21/2025

Raamatupidaja
$155K
Andmeteadlane
$51.6K
Turundus
$71.4K

Toote Disainer
$151K
Tootejuht
$211K
Tarkvaraarendaja
$36.2K
Tarkvaraarenduse Juht
$70.7K
Riskikapitalist
$25.8K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Levi's on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $211,050. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Levi's keskmine aastane kogutasu on $71,011.

