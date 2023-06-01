Ettevõtete kataloog
Level Ex
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Level Ex Palgad

Level Ex palk ulatub $91,800 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $125,625 Toote Disainer ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Level Ex. Viimati uuendatud: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Andmeanalüütik
$91.8K
Toote Disainer
$126K
Tarkvaraarendaja
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Level Ex on Toote Disainer at the Common Range Average level aastase kogutasuga $125,625. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Level Ex keskmine aastane kogutasu on $113,565.

Esiletõstetud töökohad

    Level Ex jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Apple
  • Uber
  • Tesla
  • Roblox
  • Databricks
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid