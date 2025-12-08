Ettevõtete kataloog
Lev
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Ärioperatsioonide Juht

  • Kõik Ärioperatsioonide Juht Palgad

Lev Ärioperatsioonide Juht Palgad

Keskmine Ärioperatsioonide Juht kogutasu ettevõttes Lev ulatub $149K kuni $208K year kohta. Vaata ettevõtte Lev kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Keskmine Kogutasu

$161K - $187K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$149K$161K$187K$208K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Ärioperatsioonide Juht andmete sisestusts ettevõttes Lev avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed Lev?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Ärioperatsioonide Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonide Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Lev on aastase kogutasuga $208,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lev Ärioperatsioonide Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu on $148,750.

Esiletõstetud töökohad

    Lev jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Tesla
  • Google
  • Apple
  • Intuit
  • PayPal
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lev/salaries/bizops-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.