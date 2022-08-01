Ettevõtete kataloog
Lettuce Grow
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Lettuce Grow Palgad

Lettuce Grow palk ulatub $109,450 kogutasus aastas Toote Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $125,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Lettuce Grow. Viimati uuendatud: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Toote Juht
$109K
Tarkvaraarendaja
Median $125K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Lettuce Grow on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $125,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lettuce Grow keskmine aastane kogutasu on $117,225.

Esiletõstetud töökohad

    Lettuce Grow jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Roblox
  • Databricks
  • Google
  • Pinterest
  • Lyft
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lettuce-grow/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.