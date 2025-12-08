Ettevõtete kataloog
Let's Enhance
Keskmine Tarkvaraarendaja kogutasu in Poland ettevõttes Let's Enhance ulatub PLN 236K kuni PLN 337K year kohta. Vaata ettevõtte Let's Enhance kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Keskmine Kogutasu

$73.3K - $85.8K
Poland
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$64K$73.3K$85.8K$91.3K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Let's Enhance in Poland on aastase kogutasuga PLN 337,114. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Let's Enhance Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Poland on PLN 236,268.

