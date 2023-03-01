Ettevõtete kataloog
Leroy Merlin Palgad

Leroy Merlin palga vahemik varieerub $13,127 kogu kompensatsioonis aastas Müük madalamas otsas kuni $114,425 Toote disainer kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Leroy Merlin. Viimati uuendatud: 8/13/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $35.1K

Backend tarkvara insener

Tootehaldusr
Median $77.4K
Andmeteaduse juht
$27.6K

Andmeteadlane
$16.1K
Toote disainer
$114K
Müük
$13.1K
Tarkvaraarenduse juht
$104K
Tehniline programmijuht
$53.4K
Riskikapitalist
$20.8K
KKK

