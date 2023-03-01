Ettevõtete kataloog
LeasePlan
LeasePlan Palgad

LeasePlan palk ulatub $10,235 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $159,100 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest LeasePlan.

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $90.6K
Ärianalüütik
$68.6K
Andmeanalüütik
$70.4K

Andmeteadlane
$10.2K
Toote Disainer
$87K
Küberturvalisuse Analüütik
$111K
Tarkvaraarenduse Juht
$159K
Lahenduste Arhitekt
$122K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes LeasePlan on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $159,100. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte LeasePlan keskmine aastane kogutasu on $88,797.

