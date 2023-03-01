Ettevõtete kataloog
Leapwork
Leapwork Palgad

Leapwork palga vahemik varieerub $77,028 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $134,712 Müük kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Leapwork. Viimati uuendatud: 8/12/2025

$160K

Toote disainer
$77.5K
Tootehaldusr
$78K
Müük
$135K

Tarkvaraarendaja
$77K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Leapwork on Müük at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $134,712. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Leapwork mediaan aastane kogukompensatsioon on $77,748.

