Ettevõtete kataloog
LeanIX
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

LeanIX Palgad

LeanIX palk ulatub $57,897 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $101,654 Juhtimiskonsultant ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest LeanIX. Viimati uuendatud: 9/14/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $69.4K
Juhtimiskonsultant
Median $102K
Infotehnoloog (IT)
$69.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Toote Disainer
$57.9K
Tarkvaraarenduse Juht
$83.2K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes LeanIX on Juhtimiskonsultant aastase kogutasuga $101,654. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte LeanIX keskmine aastane kogutasu on $69,396.

Esiletõstetud töökohad

    LeanIX jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Celonis
  • GFT Group
  • GfK
  • Traction Guest
  • Uberall
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid