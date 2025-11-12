Ettevõtete kataloog
Lead Bank Backend tarkvarainsener Palgad kohas San Francisco Bay Area

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes Lead Bank on $193K year kohta. Vaata ettevõtte Lead Bank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Mediaan pakk
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
Kokku aastas
$193K
Tase
L4
Põhipalk
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Lead Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Lead Bank in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $217,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lead Bank Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $185,000.

