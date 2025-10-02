Ettevõtete kataloog
Latham & Watkins
  New York City Area

Latham & Watkins Õiguslik Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Õiguslik tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes Latham & Watkins on $324K year kohta. Vaata ettevõtte Latham & Watkins kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Kokku aastas
$324K
Tase
L3
Põhipalk
$260K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$63.8K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Latham & Watkins?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Õiguslik ametikoha palgapakett ettevõttes Latham & Watkins in New York City Area on aastase kogutasuga $455,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Latham & Watkins Õiguslik ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $315,000.

