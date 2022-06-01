Ettevõtete kataloog
Landor
Landor Palgad

Landor palk ulatub $32,170 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $90,000 Turundus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Landor. Viimati uuendatud: 9/7/2025

$160K

Turundus
Median $90K
Raamatupidaja
$78.4K
Toote Disainer
$32.2K

KKK

The highest paying role reported at Landor is Turundus with a yearly total compensation of $90,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landor is $78,390.

