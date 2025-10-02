Ettevõtete kataloog
Landmark Group
Landmark Group Tootejuht Palgad kohas Greater Dubai Area

Mediaanne Tootejuht tasupaketi in Greater Dubai Area kogusumma ettevõttes Landmark Group on AED 636K year kohta. Vaata ettevõtte Landmark Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Kokku aastas
AED 636K
Tase
-
Põhipalk
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Boonus
AED 0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
12 Aastat
Millised on karjääritasemed Landmark Group?

AED 588K

Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes Landmark Group in Greater Dubai Area on aastase kogutasuga AED 736,007. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Landmark Group Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Dubai Area on AED 666,995.

