Ettevõtete kataloog
Lamoda
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Ärianalüütik

  • Kõik Ärianalüütik Palgad

  • Moscow Metro Area

Lamoda Ärianalüütik Palgad kohas Moscow Metro Area

Mediaanne Ärianalüütik tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma ettevõttes Lamoda on RUB 3.03M year kohta. Vaata ettevõtte Lamoda kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Kokku aastas
RUB 3.03M
Tase
L2
Põhipalk
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Boonus
RUB 233K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Lamoda?

RUB 13.36M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt RUB 2.51M+ (mõnikord RUB 25.05M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Ärianalüütik pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Lamoda in Moscow Metro Area on aastase kogutasuga RUB 7,801,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lamoda Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Moscow Metro Area on RUB 3,031,156.

Esiletõstetud töökohad

    Lamoda jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Myntra
  • MATCHESFASHION
  • BIGGBY COFFEE
  • AJIO
  • Farfetch
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid