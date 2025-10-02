Ettevõtete kataloog
Lam Research Tehnilise Programmi Juht Palgad kohas San Francisco Bay Area

Mediaanne Tehnilise Programmi Juht tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes Lam Research on $209K year kohta. Vaata ettevõtte Lam Research kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Lam Research
Technical Program Manager
Fremont, CA
Kokku aastas
$209K
Tase
L4
Põhipalk
$167K
Stock (/yr)
$22K
Boonus
$20K
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed Lam Research?

$160K

Õiguste omandamise graafik

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Lam Research ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Lam Research in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $266,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lam Research Tehnilise Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $207,000.

