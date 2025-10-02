Ettevõtete kataloog
Lam Research
Lam Research Tarkvaraarendaja Palgad kohas San Francisco Bay Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes Lam Research on $158K year kohta. Vaata ettevõtte Lam Research kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Lam Research
Software Engineer
Fremont, CA
Kokku aastas
$158K
Tase
L3
Põhipalk
$137K
Stock (/yr)
$7K
Boonus
$14K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Lam Research?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Lam Research ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

