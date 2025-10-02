Ettevõtete kataloog
Lam Research
Lam Research Tarkvaraarendaja Palgad kohas India

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Lam Research on ₹2.06M year kohta. Vaata ettevõtte Lam Research kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/2/2025

Mediaan pakk
Lam Research
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹2.06M
Tase
L2
Põhipalk
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed Lam Research?

₹13.94M

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Lam Research ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Lam Research in India on aastase kogutasuga ₹5,426,508. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lam Research Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,547,353.

