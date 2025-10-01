Ettevõtete kataloog
Lam Research Mehaanikinsener Palgad kohas India

Mediaanne Mehaanikinsener tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Lam Research on ₹2.28M year kohta. Vaata ettevõtte Lam Research kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹2.28M
Tase
L3
Põhipalk
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹207K
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
13 Aastat
Millised on karjääritasemed Lam Research?

₹13.94M

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Lam Research ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

The highest paying salary package reported for a Mehaanikinsener at Lam Research in India sits at a yearly total compensation of ₹2,715,319. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Mehaanikinsener role in India is ₹2,099,653.

