Ettevõtete kataloog
Lam Research
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Mehaanikinsener

  • Kõik Mehaanikinsener Palgad

  • Greater Portland Area

Lam Research Mehaanikinsener Palgad kohas Greater Portland Area

Mediaanne Mehaanikinsener tasupaketi in Greater Portland Area kogusumma ettevõttes Lam Research on $169K year kohta. Vaata ettevõtte Lam Research kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
Kokku aastas
$169K
Tase
L4
Põhipalk
$130K
Stock (/yr)
$20K
Boonus
$19.5K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
9 Aastat
Millised on karjääritasemed Lam Research?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Lam Research ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Mehaanikinsener pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

KKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Mehaanikinsener roolille yrityksessä Lam Research in Greater Portland Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $294,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lam Research Mehaanikinsener roolille in Greater Portland Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $169,000.

Esiletõstetud töökohad

    Lam Research jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid