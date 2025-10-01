Ettevõtete kataloog
Lam Research
Lam Research Materjaliteaduse Insener Palgad kohas San Francisco Bay Area

Vaata ettevõtte Lam Research kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

$160K

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Lam Research ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Materjaliteaduse Insener ametikoha palgapakett ettevõttes Lam Research in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $210,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lam Research Materjaliteaduse Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $191,667.

Muud ressursid