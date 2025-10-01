Ettevõtete kataloog
Lam Research
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Elektriinsener

  • Kõik Elektriinsener Palgad

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Elektriinsener Palgad kohas San Francisco Bay Area

Vaata ettevõtte Lam Research kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Kogutasu

$120K - $140K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$104K$120K$140K$149K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 1 veel Elektriinsener andmete sisestust ettevõttes Lam Research avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Lam Research ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Elektriinsener pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Elektriinsener ametikoha palgapakett ettevõttes Lam Research in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $148,941. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lam Research Elektriinsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $104,386.

Esiletõstetud töökohad

    Lam Research jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid