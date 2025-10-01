Ettevõtete kataloog
Lam Research
Lam Research Keemiainsener Palgad kohas Greater Taipei Area

Mediaanne Keemiainsener tasupaketi in Greater Taipei Area kogusumma ettevõttes Lam Research on NT$2.12M year kohta. Vaata ettevõtte Lam Research kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust.

Mediaan pakk
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Kokku aastas
NT$2.12M
Tase
PE3
Põhipalk
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Boonus
NT$386K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Lam Research?

NT$5.09M

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Lam Research ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



Kaasatud ametinimetused

Process Engineer

KKK

Kõrgeima palgaga Keemiainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Lam Research in Greater Taipei Area on aastase kogutasuga NT$16,925,401. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lam Research Keemiainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Taipei Area on NT$2,121,661.

Muud ressursid