Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Kyndryl ulatub $128K year kohta taseme Band 6 puhul kuni $193K year kohta taseme Band 9 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $122K. Vaata ettevõtte Kyndryl kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
