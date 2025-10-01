Tarkvaraarendaja tasu in Greater Bengaluru ettevõttes Kyndryl ulatub ₹855K year kohta kuni ₹2.64M. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹1.14M. Vaata ettevõtte Kyndryl kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Band 6
₹1.12M
₹1.12M
₹0
₹1.6K
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
