Tarkvaraarendaja tasu in Greater Austin Area ettevõttes Kyndryl ulatub $106K year kohta taseme Band 6 puhul kuni $121K year kohta taseme Band 8 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Austin Area kogusumma on $107K. Vaata ettevõtte Kyndryl kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
