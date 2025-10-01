Ettevõtete kataloog
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

  • Greater Bengaluru

Kyndryl Andmeteadlane Palgad kohas Greater Bengaluru

Andmeteadlane kogutasu in Greater Bengaluru ettevõttes Kyndryl on ₹32.1K year kohta taseme Band 7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹33.8K. Vaata ettevõtte Kyndryl kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹32.1K
₹32.1K
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
KKK

The highest paying salary package reported for a Andmeteadlane at Kyndryl in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,174,468. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Andmeteadlane role in Greater Bengaluru is ₹2,945,452.

Muud ressursid