Kratos Defense and Security Solutions Palgad

Kratos Defense and Security Solutions palk ulatub $33,830 kogutasus aastas Riistvarainsener ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $301,500 Äri Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Kratos Defense and Security Solutions. Viimati uuendatud: 9/7/2025

$160K

Äri Arendus
$302K
Riistvarainsener
$33.8K
Mehaanikinsener
$73.5K

Tarkvaraarendaja
$89.2K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Kratos Defense and Security Solutions on Äri Arendus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $301,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Kratos Defense and Security Solutions keskmine aastane kogutasu on $81,347.

Esiletõstetud töökohad

    Kratos Defense and Security Solutions jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

