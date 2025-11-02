Ettevõtete kataloog
Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in Netherlands kogusumma ettevõttes KPN on €62.7K year kohta. Vaata ettevõtte KPN kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Mediaan pakk
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Kokku aastas
€62.7K
Tase
-
Põhipalk
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€4.8K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes KPN in Netherlands on aastase kogutasuga €115,118. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte KPN Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Netherlands on €61,972.

