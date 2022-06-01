Ettevõtete kataloog
Kofax
Kofax Palgad

Kofax mediaanpalk on $71,142 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Kofax. Viimati uuendatud: 11/25/2025

Tarkvaraarendaja
Median $71.1K

Backend tarkvarainsener

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Kofax on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $71,142. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Kofax keskmine aastane kogutasu on $71,142.

