Koddi Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Dallas Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Dallas Area kogusumma ettevõttes Koddi on $78K year kohta. Vaata ettevõtte Koddi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Kokku aastas
$78K
Tase
L1
Põhipalk
$75K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$3K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
0 Aastat
Millised on karjääritasemed Koddi?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Backend tarkvarainsener

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Koddi in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $106,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Koddi for the Tarkvaraarendaja role in Greater Dallas Area is $75,000.

