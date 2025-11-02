Ettevõtete kataloog
Kobalt Music
Kobalt Music Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes Kobalt Music on £61K year kohta. Vaata ettevõtte Kobalt Music kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/2/2025

Mediaan pakk
company icon
Kobalt Music
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£61K
Tase
-
Põhipalk
£61K
Stock (/yr)
£0
Boonus
£0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Kobalt Music?
Viimased Palgaandmed
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Kobalt Music in United Kingdom on aastase kogutasuga £68,791. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Kobalt Music Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £60,956.

Seotud ettevõtted

Muud ressursid