Known Palgad

Known palk ulatub $35,175 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $161,190 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Known. Viimati uuendatud: 10/22/2025

Andmeteaduse Juht
$161K
Andmeteadlane
$153K
Tarkvaraarendaja
$35.2K

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Known on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $161,190. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Known keskmine aastane kogutasu on $153,000.

