Knight Frank
Knight Frank Palgad

Knight Frank palk ulatub $33,322 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $125,648 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Knight Frank. Viimati uuendatud: 10/22/2025

Andmeanalüütik
$33.3K
Andmeteadlane
$53.2K
Tarkvaraarendaja
$126K

Tarkvaraarenduse Juht
$111K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Knight Frank on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogutasuga $125,648. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Knight Frank keskmine aastane kogutasu on $81,879.

