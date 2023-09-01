Ettevõtete kataloog
King Palgad

King palk ulatub $36,686 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $288,878 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest King. Viimati uuendatud: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Tarkvaraarendaja
Median $122K

Videomängu tarkvarainsener

Turundus
Median $129K
Ärianalüütik
$280K

Ettevõtte Arendus
$107K
Andmeteadlane
$131K
Toote Juht
$216K
Projekti Juht
$132K
Värbaja
$36.7K
Müük
$289K
Tarkvaraarenduse Juht
$99.3K
Tehnilise Kirjutaja
$76.8K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes King on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $288,878. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte King keskmine aastane kogutasu on $129,249.

Muud ressursid

