Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in United States ettevõttes Keyfactor ulatub $119K kuni $170K year kohta. Vaata ettevõtte Keyfactor kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$136K - $160K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$119K$136K$160K$170K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Keyfactor?

KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Keyfactor in United States on aastase kogutasuga $169,650. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Keyfactor Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $118,900.

