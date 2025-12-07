Ettevõtete kataloog
Kent Hospital
Kent Hospital Arst Palgad

Keskmine Arst kogutasu in United Kingdom ettevõttes Kent Hospital ulatub £90.8K kuni £127K year kohta. Vaata ettevõtte Kent Hospital kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$132K - $160K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$122K$132K$160K$171K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Kent Hospital?

KKK

Kõrgeima palgaga Arst ametikoha palgapakett ettevõttes Kent Hospital in United Kingdom on aastase kogutasuga £126,947. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Kent Hospital Arst ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £90,833.

