Keap Palgad

Keap palk ulatub $86,000 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $185,925 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Keap. Viimati uuendatud: 9/15/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $86K
Toote Disainer
$118K
Tootejuht
$177K

Tarkvaraarenduse Juht
$186K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Keap on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $185,925. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Keap keskmine aastane kogutasu on $147,355.

