Katapult Palgad

Katapult palk ulatub $44,428 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $214,200 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Katapult. Viimati uuendatud: 9/15/2025

$160K

Andmeteaduse Juht
$214K
Andmeteadlane
$197K
Toote Disainer
$99.5K

Tarkvaraarendaja
$44.4K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Katapult on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $214,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Katapult keskmine aastane kogutasu on $148,255.

