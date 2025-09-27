Tarkvaraarendaja tasu in Poland ettevõttes Kaseya ulatub PLN 255K year kohta taseme Software Engineer 2 puhul kuni PLN 291K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Poland kogusumma on PLN 265K. Vaata ettevõtte Kaseya kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
