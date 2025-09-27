Ettevõtete kataloog
Kaseya
Kaseya Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in Poland ettevõttes Kaseya ulatub PLN 255K year kohta taseme Software Engineer 2 puhul kuni PLN 291K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Poland kogusumma on PLN 265K. Vaata ettevõtte Kaseya kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
(Algajate Tase)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Kaseya in Poland on aastase kogutasuga PLN 327,642. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Kaseya Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Poland on PLN 274,918.

