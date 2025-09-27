Ettevõtete kataloog
Kasasa
Kasasa Cybersecurity Analyst Palgad

Mediaanne Cybersecurity Analyst tasupaketi kogusumma ettevõttes Kasasa on $130K year kohta. Vaata ettevõtte Kasasa kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Mediaan pakk
company icon
Kasasa
Cloud Security Engineer
Austin, TX
Kokku aastas
$130K
Tase
-
Põhipalk
$130K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Kasasa?

$160K

KKK

Kõrgeima palgaga jobFamilies.Cybersecurity Analyst ametikoha palgapakett ettevõttes Kasasa on aastase kogutasuga $130,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Kasasa jobFamilies.Cybersecurity Analyst ametikoha keskmine aastane kogutasu on $130,000.

